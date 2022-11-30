Судитимуть жителя м. Шостка, який збирав для окупантів дані про дислокацію підрозділів ЗСУ

Сумською обласною прокуратурою затверджено та 29 листопада 2022 року направлено до суду обвинувальний акт стосовно жителя м. Шостка за фактом вчинення державної зради за попередньою змовою з групою осіб в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 28/ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, обвинувачений та його знайомий були залучені представником збройних сил російської федерації до конфіденційного співробітництва з метою отримання розвідувальних даних.

Виконуючи вказівки куратора, чоловіки за грошову винагороду відправляли йому за допомогою одного з месенджерів фото та відео місць дислокації військових підрозділів Збройних Сил України та інших військових формувань, кількості їх особового складу, місць дислокації, а також кількості їх військової техніки та її переміщення на території м. Шостка та Шосткинського району Сумської області.

Нагадуємо, спільника обвинуваченого 4 листопада 2022 року вироком Шосткинського міськрайонного суду засуджено до 15 років позбавлення волі, стосовна куратора з російської федерації триває слідство.

Досудове розслідування стосовно обвинуваченого завершено слідчими Управління Служби безпеки України в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура