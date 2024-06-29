Судитимуть жителя Одеського району, який незаконно позбавив волі та спричинив тілесні ушкодження своєму тестю

За скоєне правопорушнику загрожує до пʼяти років позбавлення волі.

Сам потерпілий з міста Біляївка повідомив у поліцію про злочин, вчинений відносно нього його зятем.

В ході слідства поліцейські встановили, що 29-річний чоловік вирішив вступитися за тещу, яка нібито потерпала від агресивної поведінки свого чоловіка. Жінка не заявляла в поліцію про домашнє насильство, а попросила поговорити зі своїм кривдником зятя. Він приїхав додому до батьків дружини і почав сваритися з тестем, вдарив його палицею по голові, після чого заштовхав до свого автомобіля та відвіз у поле. Там зловмисник ще раз вдарив потерпілого по голові пристроєм для стрільби гумовими кулями, тричі вистрілив у нього і поїхав геть, викинувши зброю у річку.

Оперативники розшукали зловмисника за місцем мешкання в Біляївці. У скоєному він зізнався.

Згідно із висновком судово-медичної експертизи, потерпілому були спричинені тілесні ушкодження у вигляді, зокрема, забитої рани завушної ділянки голови та кульових дотичних і сліпих поранень гомілки, плеча й руки, що спричинили останньому легкі тілесні ушкодження та короткочасний розлад здоров’я.

«Зібравши достатньо доказів, ми під процесуальним керівництвом Біляївської окружної прокуратури висунули фігуранту обвинувачення за ч. 2 ст. 125 Кримінального кодексу України – в умисному легкому тілесному ушкодженні, що спричинило короткочасний розлад здоров’я, та ч. 2 ст. 146 цього ж кодексу – в незаконному позбавлені волі із застосуванням зброї. За ці злочини чоловіку загрожує до пʼяти років позбавлення волі. Досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду», – повідомила слідча Одеського районного управління поліції № 2 Дарʼя Левченко.

Закликаємо громадян врегульовувати сімейні непорозуміння мирним шляхом, у законний спосіб, а про домашнє насильство повідомляти в поліцію.

Одеське районне управління поліції № 2