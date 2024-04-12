Судитимуть жителя Полтавського району, який бив та душив вагітну співмешканку, убивши дитину
Полтавська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно жителя Полтавського району, якому інкримінують скоєння умисного тяжкого тілесного ушкодження, небезпечного для життя в момент заподіяння, та що спричинило переривання вагітності (ч. 1 ст. 121 КК України).
За даними слідства, у січні цього року, перебуваючи за місцем проживання, чоловік через ревнощі два дні поспіль кулаками і ногами бив, а в подальшому душив вагітну співмешканку. При намаганні жінки подзвонити правоохоронцям зловмисник погрожував їй вбивством.
На третій день вранці потерпіла вибігла з дому на вулицю та попросила перехожих викликати медичну допомогу.
Унаслідок насильницького злочину жінка отримала тяжкі тілесні ушкодження та втратила дитину.
Наразі обвинувачений перебуває під вартою.
Слідчі дії у кримінальному провадженні здійснювалися відділом поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Полтавської обласної прокуратуриTweet