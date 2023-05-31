Судитимуть зловмисника, який ошукав родича зниклого безвісти військовослужбовця ЗСУ

Прокурори Київської обласної прокуратури затвердили та скерували до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка, який шляхом обману заволодів грошовими коштами родича безвісти зниклого військовослужбовця Збройних Сил України.

Розслідуванням встановлено, що обвинувачений подзвонив односельчанину, у якого брат служить у лавах ЗСУ та зник безвісти під час виконання бойового завдання. Він представився лікарем військового шпиталю на території республіки білорусь і повідомив йому, що військовослужбовець начебто знаходиться там на лікуванні.

Впродовж лютого-березня поточного року мешканець Київщини неодноразово телефонував знайомому і говорив про необхідність переведення грошових коштів на його банківську картку для придбання медикаментів його братові.

Будучи введеним в оману потерпілий тричі перерахував гроші на рахунок псевдолікаря.

Також за місцем свого проживання вказаний громадянин зберігав корпус та запал до гранат і набої. Його дії кваліфіковано як шахрайство та незаконне поводження з бойовими припасами (ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України).

Досудове розслідування здійснювалося слідчими ГУ Нацполіції в Київській області за оперативного супроводу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура