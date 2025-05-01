Судитимуть зловмисника, який ошукав військову на 300 тис. гривень

Голосіївською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно мешканця столиці, який ошукав військову, обіцяючи інвестувати гроші у бізнес та придбати пам’ятник її загиблому чоловіку (ч. 3 ст. 190 КК України).

Встановлено, що 40-річний знайомий жінки під різними приводами шляхом шахрайства видурював у неї гроші.

Спочатку він пропонував вкласти гроші у бізнес з продажу комп’ютерної техніки та стати його партнером. Згодом запропонував придбати пам’ятник для загиблого на війні чоловіка за ціною нижчою, ніж ринкова. Також він взяв гроші, щоб придбати іноземну валюту за курсом, значно нижчим від офіційного.

Гроші жінка переказувала знайомому на банківські картки, втім ані обіцяного бізнесу, ані валюти так і не побачила. Загалом військова перерахувала чоловіку 300 тис. гривень.

Пресслужба Київської міської прокуратури