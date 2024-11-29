Судитимуть зловмисника, який пограбував аптеку та розтрощив магазин у Києві

Правоохоронці затримали порушника, повідомили йому про підозру та скерували обвинувальний акт до суду. Наступні десять років зловмисник може провести за гратами.

Нагадуємо, що на початку жовтня до Святошинського управління поліції звернулася працівниця однієї зі столичних аптек та повідомила про те, що невідомий чоловік скоїв грабіж.

Тоді, правоохоронці, які прибули на місце, з’ясували, що 23-річний хлопець увірвався до приміщення, розбив скло аптечної каси, вирвав монітор від комп’ютера, схопив вітаміни й втік, але проходячи повз продуктовий магазин, що знаходився неподалік аптеки, чоловік розбив скло вхідних дверей маркету.

Працівники поліції затримали порушника, який вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності та повідомили йому про підозру за ч. 4 ст.186 та ч.1 ст.296 Кримінального кодексу України – грабіж та хуліганство. На час слідства зловмисник перебував під вартою.

Наразі правоохоронці скерували обвинувальний акт до суду. Обвинуваченому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва