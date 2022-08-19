Судитимуть зловмисника, який виправдовував збройну агресію РФ проти України та незаконно зберігав боєприпаси

Чоловік у соціальних мережах підтримував злочинні дії країни-агресора, а за місцем проживання зберігав гранати. Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували матеріали справи разом з обвинувальним актом до суду.

Зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі.

У березні цього року до правоохоронців Дніпровського управління поліції Києва надійшла оперативна інформація щодо чоловіка, який, ймовірно, є прихильником «руського миру». Тоді спільно з працівниками Служби безпеки України та за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києві поліцейські провели санкціонований обшук у квартирі місцевого мешканця.

За результати перевірки правоохоронці встановили, що зловмисник через соціальні мережі розповсюджував матеріали, у яких виправдовував, визнавав правомірною, заперечував збройну агресію російської федерації проти України та всіляко підтримував і вітав злочинні дії держави-агресора. Крім цього, у ході огляду квартири порушника поліцейські виявили та вилучили три гранати ВОГ-25П, корпус гранати РГД-5 та запал до ручної гранати УЗРГМ-2. За результатами експертизи встановлено, що всі пристрої придатні до вибуху.

Власником боєприпасів та прихильником «руського миру» виявився 45-річний місцевий мешканець, якого правоохоронці затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили фігуранту про підозри відповідно до ч. 1 ст. 463–2 Кримінального кодексу України — виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, розпочатої у 2014 році, та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України — незаконне придбання, зберігання, бойових припасів без передбаченого законом дозволу. На період слідства порушник перебував під вартою.

Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом до суду для прийняття рішення по суті. За скоєне чоловіку загрожує до семи років в’язниці.

Відділ комунікації поліції Києва