Судитимуть зловмисника, який займався збутом фальшивих грошей

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 32-річного чоловіка у зберіганні, придбанні, перевезенні, а також збуті незаконно виготовленої національної валюти, вчиненому групою осіб (ч. 2 ст. 199 КК України).

Слідством встановлено, що обвинувачений займався збутом підроблених купюр високої якості. Своїх клієнтів він знаходив через особисті зв’язки та пропонував фейкові купюри за 30-65% від ринкової вартості реальних грошей.

В результаті проведення слідчих дій задокументовано факт збуту підробленої 71 тис. грн. Висновком судово-технічної експертизи підтверджено, що дані кошти є фальшивими.

Досудове розслідування здійснювалось детективами ТУ БЕБ у Київській області за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України у співпраці з Управлінням СБУ у Вінницькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура