Судитимуть зловмисницю, обвинувачену в шахрайстві під час «торгівлі» дронами та військовим спорядженням

Внаслідок незаконної діяльності 26-річної мешканки Червоноградського району матеріальних збитків на загальну суму більше ніж 350 тисяч гривень зазнали восьмеро громадян, зокрема військовослужбовці Збройних сил України та їх родичі, які мали намір придбати дрони та військову амуніцію.

Зловмисницю викрили оперативники Управління протидії кіберзлочинам поліції Львівщини спільно з слідчими Львівського районного управління поліції №1, за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури.

Як встановили правоохоронці, жінка створила в одній з соціальних мереж майданчик для продажу військового спорядження та побутової техніки. Насправді товару в наявності у неї не було, а отримані від клієнтів у якості передплати кошти вона привласнювала.

Правоохоронці задокументували вісім фактів незаконної діяльності, внаслідок чого коштів позбулись восьмеро «клієнтів» зловмисниці, серед яких – військовослужбовці Збройних сил України та їх родичі. Усі мали намір придбати дрони та амуніцію, зокрема комплекти військової форми, шоломи, шеврони, взуття, плитоноски, термобілизну, а також інші товари. Вони переказали кошти на вказаний в оголошенні рахунок, але замовленого так і не дочекались. Загальна сума коштів, якими заволоділа підозрювана – більше 350 тисяч гривень.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч.3, ч.4 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України, завершене. Обвинувальний акт скеровано на розгляд суду.

Максимальне покарання, що загрожує обвинуваченій – позбавлення волі на строк до восьми років.

Відділ комунікації поліції Львівської області