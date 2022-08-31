Судитимуть зрадника – капітана російського корабля, який обстрілював крилатими ракетами Миколаїв та Одесу

Працівники ДБР завершили спеціальне досудове розслідування стосовно колишнього капітана ІІ рангу військової частини із АР Крим, а нині командира російського фрегата “Адмірал Макаров”. Обвинувальний акт направлено до суду.

У 2014 році він зрадив клятві на вірність народові України та залишився на захопленій російськими окупантами території, відмовившись передислоковуватися до Миколаївської області. Перебіжчик присягнув рф та продовжив службу в російському флоті.

У 2022 році російський корабель під його командуванням запускав крилаті ракети по Миколаєву та Одесі.

Колишній український військовий обвинувачується у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону.

ДБР