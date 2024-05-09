Судитимуть зрадника, який під час окупації Ізюмщини «зливав» ворогу дані про українських патріотів

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 61-річного чоловіка за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, мешканець селища Борова під час окупації Ізюмського району налагодив контакт з учасником російської приватної військової компанії. Представнику ворожого збройного формування чоловік передавав інформацію про українських патріотів, зокрема про колишніх учасників АТО, а також осіб, які засуджували збройну агресію рф.

Отримавши від обвинуваченого ці дані, окупанти викрадали патріотів, утримували в ямі без води і продуктів харчування та піддавали катуванню.

Після деокупації зрадник зміг втекти і наразі переховується від українського правосуддя, його оголошено у розшук — чоловіка судитимуть заочно.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічного позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування та оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура