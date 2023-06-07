Судитимуть зрадницю, яка організовувала видачу російських паспортів жителям Вовчанська

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 33-річної жінки за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що жінка, будучи головним спеціалістом Вовчанського районного сектору ГУ ДМС України в Харківській області, перейшла на бік ворога.

Торік наприкінці травня вона обійняла посаду «в. о. начальника міграційної служби» в окупованому м. Вовчанськ, а через декілька тижнів вже стала «начальником».

Головним завданням псевдопосадовиці була організація видачі місцевим мешканцям паспортів російської федерації. Жінка здійснювала прийом документів для оформлення громадянства рф, серед яких і згода неповнолітніх осіб у віці від 14 до 18 років.

Зрадниця також займалась й іншими питаннями, пов’язаними з отриманням громадянства рф. Насамперед, вона керувала роботою підлеглих працівників щодо перекладу документів на російську мову, розгляду звернень, пов’язаних з отриманням російського громадянства за скороченою процедурою.

Крім того, обвинувачена отримувала за роботу від окупаційної влади заробітну плату у російських рублях.

На початку вересня 2022 року жінка разом з окупантами втекла на територію держави-агресора.

Обвинувачену судитимуть заочно у Чугуївському міському суді Харківської області.

Досудове розслідування проводили слідчі другого СВ ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві, оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві, Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура