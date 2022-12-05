Судитимуть зрадницю з Куп’янська, яка проводила обшуки під час окупації міста
Працівники ДБР завершили спеціальне досудове розслідування стосовно колишньої співробітниці правоохоронного органу з Куп’янська, яка активно допомагала окупантам.
Обвинувальний акт направлено до суду.
Після захоплення Куп’янська російськими військами жінка отримала посаду так званого «дізнавача» у псевдоправоохоронному органі окупантів, а згодом стала заступницею начальника відділу дізнання окупаційної поліції міста.
Вона активно агітувала українських правоохоронців переходити на бік ворога, проводила обшуки в домівках колишніх колег для того, щоб відбирати табельну зброю.
Колишня співробітниця правоохоронного органу обвинувачується у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).
Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.
Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура.
Нагадаємо, що раніше ДБР завершило досудове розслідування відносно інших зрадників з Куп’янська: голови «карного розшуку» та «старшого оперуповноваженого» окупаційної поліції.