Сумчанин на виконання завдання спецслужби РФ передавав координати сил оборони та намагався влаштуватись в ОВА

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури громадянину повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України чоловік передавав представнику ФСБ координати місць розташування особового складу сил оборони України на території м. Суми та Сумської області, дані щодо їхнього озброєння.

Зібрану інформацію сумчанин надсилав через закриті канали електронного зв’язку.

Щоб максимально убезпечити агента від викриття, окупанти розраховувались за його «послуги» криптовалютою.

На виконання завдання куратора для подальшого інформування окупантів про систему захисту та оборони на Сумщині чоловік намагався влаштуватись на роботу в обласну військову адміністрацію. Після написання заяви його затримали правоохоронці.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого виявлено російський паспорт на його ім’я та мобільний пристрій із доказами розвідувальної діяльності.

За клопотанням слідчого та прокурора рішенням суду підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

Злочинну діяльність особи припинено прокурорами спільно зі співробітниками контррозвідки та слідчого відділу Управління СБУ в Сумській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора