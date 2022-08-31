Сумчанин самовільно збудував будівлю в центрі міста та відмовився виконувати рішення суду щодо її знесення

За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Суми повідомлено про підозру фізичній особі-підприємцю, який самовільно збудував будівлю та відмовився виконувати рішення суду щодо її знесення.

За даними слідства, підозрюваний самовільно розпочав будівництво об’єкту нерухомого майна на переданих в оренду земельних ділянках загальною площею 0,0039 га, які знаходяться в м. Суми на вул. Засумська та належать територіальній громаді міста на праві комунальної власності. При цьому встановив паркан, зайнявши більшу площу за виділену. У зв’язку з чим йому було видано припис інспекції ДАБК у Сумській області, яким зобов’язано отримати дозвіл на виконання будівельних робіт, а до цього призупинити їх.

Сумчанин припис проігнорував, відтак міська рада звернулась до суду з відповідним позовом. Рішенням суду, яке набрало законної сили, підприємця зобов’язали звільнити шляхом знесення об’єкту самочинного будівництва. До цього часу він рішення суду не виконав і продовжує здійснювати свою підприємницьку діяльність, використовуючи самовільно збудовану будівлю на самовільно зайнятій земельній ділянці загальною вартістю майже 200 тис. грн. без сплати земельного податку для фізичних осіб.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 3 ст. 197-1 (самовільне будівництво будівлі або споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці, що завдало значної шкоди її законному володільцю) та ч. 1 ст. 382 (умисне невиконання рішення суду, що набрало законної сили) КК України.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Сумського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура

