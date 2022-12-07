Сумські поліцейські встановлюють особу «банкіра», який ошукав жінку на 28 тисяч гривень

Довірившись незнайомому співрозмовнику, який назвався банківським працівником, жінка втратила свої заощадження. За даним фактом поліція вже відкрила кримінальне провадження.

До поліції за допомогою звернулася 65-річна жителька Білопілля. Вона розповіла правоохоронцям, що їй на мобільний телефон зателефонував незнайомець, який представився співробітником банку.

Невідомий співрозмовник повідомив жінці, що її банківська картка заблокована начебто через хакерські атаки. Для того, щоб зберегти свої заощадження жінці потрібно було назвати секретні коди з смс-повідомлення. Нічого не підозрюючи, потерпіла виконала всі інструкції співрозмовника. Згодом з її рахунку зникли грошові кошти в сумі 28 тисяч гривень.

За даним фактом у поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України, у рамках якого поліцейські встановлюють особу зловмисника.

Поліція вкотре наголошує громадянам не довіряти незнайомим співрозмовникам, які представляються банківськими працівниками та намагаються дізнатися персональні дані. Ні в якому разі не розголошуйте конфіденційну інформацію. Справжні банківські працівники ніколи не запитують по телефону персональну інформацію. З будь-яких фінансових питань краще одразу звернутись до банку.

Відділ комунікації поліції Сумської області