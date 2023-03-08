Сумські поліцейські встановлюють шахраїв, які ошукали двох громадянок на ₴107 тисяч

За минулу добу двох мешканок Сум та Лебедина, за допомогою шахрайських схем, було ошукано на 107 тисяч гривень. За кожним фактом відкрите кримінальне провадження та вживаються всі необхідні слідчі дії для встановлення осіб зловмисників.

«Ваша картка заблокована, для її активації необхідно негайно перерахувати всі наявні кошти на інший рахунок», – саме з такими словами зателефонував невідомий до сумчанки. Жінка розповіла, телефонний дзвінок був вранці. Під час розмови чоловік представився співробітником служби безпеки банку. Шахрай переконливо розповів неправдиву інформацію після чого довірлива жінка перерахувала незнайомцю 39 тисяч гривень. Через деякий час 49-річна жінка зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

Другий випадок стався в с. Михайлівка, що на Лебединщині. До поліції за допомогою звернулась 44-річна жінка. Потерпіла розповіла, що їй зателефонував невідомий та представився також працівником банку. Шахрай повідомив, що на банківську картку жінки здійснюється хакерська атака тому потрібно змінити пін код. Нічого не підозрюючи, заявниця виконала всі вказівки, які надходили від невідомого. Через деякий час їй надійшло смс-повідомлення про списання грошових коштів у сумі 68 тисяч гривень.

За даними фактами у поліції відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Поліція наголошує громадянам, що працівник банку не має права з’ясовувати або уточнювати ваші особисті дані по телефону. Ніколи нікому не повідомляйте персональні дані вашої картки. Будьте пильні та не довіряйте невідомим телефонним співрозмовникам.

Відділ комунікації поліції Сумської області