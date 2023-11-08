Сумські поліцейські встановлюють шахраїв, які ошукали мешканців області

За минулу добу зловмисники ошукали 9 мешканців із м. Суми та Шостки. Загальна сума збитків склала 147 тисяч гривень. За кожним фактом відкрите кримінальне провадження.

Поліція постійно застерігає громадян бути обачними при онлайн шопінгу та при спілкуванні з незнайомцями по телефону. Адже шахраї, використовуючи психологічні прийоми та маніпуляційні техніки, різними злочинними схемами виманюють грошові кошти у розгублених громадян.

У більшості випадків потерпілі розповідали поліцейським , що вони розміщували або хотіли придбати товари в мережі Інтернет. Через деякий їм телефонували невідомі, та під приводом купівлі товару і перерахунку грошей, дізнавалися конфіденційні дані банківських карток. Деякі псевдо покупці надсилали посилання ніби з оплатою, а коли заявники переходили за ними, то втрачали власні заощадження.

Крім того, громадяни продовжують надсилати повну передоплату за замовлені товари, а як наслідок потрапляють до пасток шахраїв.

За кожним фактом у поліції відкрили кримінальні провадження за ст. 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України та вживають всі необхідні заходи для встановлення осіб зловмисників.

Поліція наголошує громадянам, не переходьте за будь-якими посиланнями, які надходять вам в sms-повідомленнях або в будь-яких інших месенджерах. Якщо ви щось купуєте і вас просять перейти за певним посиланням в месенджері — не робіть цього, все має відбуватися на платформі, де ви купуєте товар. При купівлі товарів через мережу Інтернет бажано сплачувати за них після отримання.

Відділ комунікації поліції Сумсько області