Сумські поліцейські встановлюють зловмисників, які ошукали жінку біше ніж на 100 тисяч

Повіривши телефонному шахраю, жителька обласного центру перерахувала йому грошові кошти в сумі 102 000 гривень.

«Ваша картка заблокована, а для її розблокування потрібно перерахувати всі наявні на ній гроші на іншу банківську картку», – саме з такою інформацією зателефонував псевдобанкір до жінки. Повіривши незнайомцю, потерпіла перерахувала наявні в неї грошові кошти на вказану шахраєм картку. Після чого зрозуміла, що не зберегла заощадження, а стала жертвою шахрая.

За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ст.190 Кримінального кодексу України «Шахрайство» та встановлюють осіб, які причетні до злочину.

Поліція вкотре закликає громадян бути обачними та не довіряти незнайомцям, які представляються співробітниками банків та просять виконати будь-які операції з вашою карткою.

Відділ комунікації поліції Сумської області