Сумські правоохоронці викрили чоловіка у вчинені двох грабежів на території міста Суми

Протягом поточного місяця до поліції надійшло два повідомлення про грабежі. У першому випадку у двох пенсіонерів, поблизу річки Псел, невідомий громадянин, застосувавши насильство, відкрито заволодів металошукачем, мобільним телефоном та золотими виробами, а в іншому — викрав у 11-річного хлопчика велосипед.

Провівши ряд розшукових заходів працівники управління карного розшуку та відділу кримінальної поліції Сумського районного управління поліції за участю працівників відділу кримінального аналізу та інших кримінальних підрозділів поліції встановили особу зловмисника та його місцеперебування. Ним виявився 44-річний місцевий житель, який вже неодноразово був засуджений за вчинення корисливих злочинів.

Отримавши ухвалу суду на проведення обшуку за місцем перебування чоловіка правоохоронці, за силової підтримки роти поліції особливого призначення, почали переговори зі зловмисником, який у свою чергу не поспішав здаватися поліцейським. Деякий час працівники поліції вели переговори через балкон, але згодом правоохоронці все ж потрапили до квартири зловмисника. Разом з ним знаходився ще один громадянин, який, як виявилось, знаходиться у розшуку.

Чоловіки, опинившись віч-на-віч з правоохоронцями, вже не поводились так зухвало і прийняли рішення підкоритися вимогам поліцейських.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У поліції відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 186 «Грабіж» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді арешту на строк від трьох до шести місяців або обмеження волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Відділ комунікації поліції Сумської області