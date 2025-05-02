Сумського двірника, який за гроші фотографував для рашистів локації військових, посадили на 15 років

Ковпаківський районний суд міста Суми визнав місцевого жителя винуватим у державній зраді.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 24 квітня.

За матеріалами справи, чоловіка завербували в Telegram у серпні 2023-го. Він отримав завдання збирати інформацію про пересування та розміщення українських військових, а також підшуковувати інших осіб, які могли би співпрацювати з РФ. З міркувань конспірації обвинувачений обрав собі псевдонім.

У вироку йдеться про три епізоди від 30 листопада і 10 грудня 2023-го, а також 26 січня 2024 року, коли зловмисник перевіряв за певними адресами, чи перебувають там військові. Чоловік приховано знімав фото і відео на мобільний телефон. І в подальшому пересилав знятий матеріал куратору. За виконану роботу йому двічі перерахували на картку близько 2100 гривень.

У січні 2024 року обвинувачений отримав завдання повторно оглянути одну локацію, де він раніше вже фіксував скупчення військовослужбовців. Куратор хотів уточнити кількість особового складу і наявність там будь-якої техніки. Коли чоловік прибув на місце і спробував знімати, то був затриманий співробітниками Управління Служби безпеки України в Сумській області.

Під час виконання останнього завдання за підозрюваним вже проводилося негласне спостереження. У матеріалах справи є скріншоти з відеофайлів, на яких видно, як чоловік ішов вулицями, діставав з кишені мобільний телефон і прикладав до вуха, щось переглядав у телефоні.

Крім того, зʼясувалося, що раніше цей чоловік також розповсюджував у російській соцмережі «Однокласники» антиукраїнські матеріали. Зокрема, заклики до повалення «київського режиму» і зображення карти, де, майже вся територія України, окрім Львівської, Івано-Франківської та Тернопілської областей, перебуває під прапором так званої «Новоросії». На іншій картинці північна, південна, східна та центральна частина території України включені до Російської федерації, Вінницька область — у складі Румунії, західна частина — в складі Польщі і лише Київська область під прапором України. Під зазначеним картинкою є особистий коментар обвинуваченого: «А я и не против!!Но будет ли так???».

У судовому засіданні чоловік вину не визнав. Підтвердив, що зареєстрований у мережі «Одноклассники» та в месенджері «Телеграм». Там він спілкувався з іншими особами, як громадянами України так і мешканцями Росії. Обвинувачений розповів, що познайомився з мешканцем Росії, з яким спілкувався смс-повідомленнями. Де працював співрозмовник, йому не відомо. Чоловік не заперечував, ходив вулицями міста Суми. Але запевняв, що тільки ходив та придивлявся, а фото не робив. Звідки йому надходили кошти він не знає відомо.

Обвинувачений вважає, що працівники СБУ спровокували відносно нього державну зраду та зробили його злочинцем. Тому просив його виправдати.

Про підсудного відомо, що він офіційно працевлаштований двірником ЖЕКу.

За даними правоохоронців, зрадник, нібито, переписувався із заступником начальника відділення управління прикордонної служби ФСБ РФ по Курській області.

Вироком суду громадянина засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.