Сумський патрульний затримав п’яного водія, який збив пішохода та намагався залишити місце події

18 червня, близько 18-ї години, після чергування, патрульний Володимир Москаленко перебував на вулиці Івана Сірка у власних справах.

Раптово він почув потужний удар десь позаду. Повернувшись, він побачив, що від нерегульованого пішохідного переходу рухається транспортний засіб BMW з розбитим лобовим склом, а на самому переході лежить травмований чоловік.

Водій легковика й не думав зупинитися.

Патрульний попрохав людей викликати медиків, а сам на власній автівці поїхав за втікачем. І вже скоро його вдалося наздогнати та зупинити. 48-річний чоловік мав явні ознаки алкогольного сп’яніння. Володимир викликав на місце колег.

44-річного пішохода шпиталізували до лікарні для надання медичної допомоги. На місці автопригоди працювала слідчо-оперативна група

Дякуємо колезі за небайдужість та готовність прийти на допомогу тим, хто цього потребує.

Патрульна поліція Сумської області