Суперечка між сусідами за подвір’я закінчилась жорстоким вбивством

За клопотанням слідчого та прокурора Конотопської окружної прокуратури рішенням суду 71-річному підозрюваному в умисному вбивстві сусідки обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

Мова йде про подію, що сталась 15 червня 2024 року в м. Конотоп. У приватному будинку на два господаря було спільне подвір’я. Між сімейною парою, яка проживала в одній частині оселі, та їх сусідкою з другої половини будинку періодично виникали суперечки на побутовому ґрунті, в тому числі й щодо облаштування спільного подвір’я.

Жінка, яка проживала сама, навіть встановила камеру відеоспостереження у дворі. Вочевидь це стало причиною чергової сварки між нею та сусідом. Тривала словесна перепалка закінчилась тим, що чоловік наніс потерпілій металевим предметом щонайменше 12 ударів по голові та тулубу.

Від отриманих травм 68-річна жінка померла. ЇЇ тіло на подвір’ї виявила сестра, яка й повідомила в поліцію.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Конотопського райвідділу поліції ГУ НП в Сумській області.

Сумська обласна прокуратура