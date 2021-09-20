Сурогатне материнство за підробленими документами — судитимуть ексдиректора центру репродуктивної медицини

Обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно колишнього директора центру репродуктивної медицини за фактом службового підроблення (ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, у 2018 році одним з центрів репродуктивної медицини, розташованим у м. Києві, громадянці України надано підроблені документи про те, що у неї встановлено діагноз «безпліддя». На той момент жінка насправді була вагітною, а в січні 2019 року народила вже третю дитину.



На підставі підроблених документів зазначена жінка, перебуваючи у шлюбі з іноземцем, взяла участь у програмі сурогатного материнства. Послуги із штучного запліднення надавались тим же медичним закладом, що і видав підроблені документи про її безпліддя.

Після народження та проведення реєстрації дитини, народженої сурогатною матір’ю, іноземець отримав таким чином право вивезти новонароджену дитину за кордон.

23 липня 2021 року проведено обшуки та повідомлено про підозру колишньому директору зазначеного репродуктивного центру.

Досудове розслідування проводили слідчі Слідчого управління ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснювали співробітники Управління Служби безпеки України в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури