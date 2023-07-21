Сутички на території Києво-Печерської Лаври – чотирьох осіб судитимуть за хуліганство

Печерською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно 4 осіб за обвинуваченням у вчиненні хуліганських дій на території Національного заповідника «Києво-Печерська Лавра» (ч. 3 ст. 296 КК України).

Як повідомлялося, 19 квітня 2023 року група осіб, діючи узгоджено між собою, намагалися потрапити до одного з корпусів Національного заповідника «Києво-Печерська Лавра».

Порушники, ігноруючи зауваження представників органів правопорядку, влаштували з ними штовханину, зламали захисні ролети та двері вищезазначеної будівлі, після чого протиправно проникнули в приміщення.

Вжитими оперативними заходами правоохоронцям вдалося встановити та затримати чотирьох осіб (двох жінок та двох чоловіків), причетних до вчинення протиправних дій.

Санкція статті передбачає від 2 до 5 років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснювалося Печерським управлінням поліції ГУ НП в м. Києві.

Київська міська прокуратура