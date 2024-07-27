Сувеніри замість грошей: у Дніпрі судитимуть жінку, яка ошукала двох пенсіонерів

Від злочинних дій фігурантки постраждав 83-річний чоловік та 86-річна жінка. Шахрайка видурила у них 18 тисяч гривень.

Майбутніх потерпілих зловмисниця підшукувала на вулицях міста. Підозрювана розпочинала розмову з пенсіонерами, стверджуючи, що вони вже знайомі. Розмовляла на побутові теми й напрошувалась в гості до них. Вдома у літніх людей фігурантка просила обміняти крупні купюри на дрібні гроші. Коли пенсіонери погоджувались, злодійка віддавала їм папірці схожі на справжні банкноти.

Правоохоронці відділення поліції № 5 Дніпровського районного управління поліції зібрали доказову базу відносно причетності жінки до шахрайської схеми. Шахрайкою виявилася 68-річна мешканка Дніпра.

За результатами зібраних матеріалів зловмисниці повідомили про підозру за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Справу вже скеровано до суду.

Зауважимо, що такий вид шахрайств орієнтований на людей похилого віку. Тож, закликаємо родичів, сусідів, опікунів говорити на цю тему з пенсіонерами, попередьте їх про небезпеку.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського районного управління поліції