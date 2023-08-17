Сварка між подружжям закінчилась тим, що жінка кухонним ножем вдарила чоловіка в живіт

Між подружжям виник конфлікт. Зловмисниця в стані алкогольного сп’яніння схопила кухонний ніж та вдарила потерпілого у живіт.

Сусіди, які прибігли на шум, викликали швидку допомогу. 49-річного чоловіка доставили до Первомайської центральної районної лікарні.

Працівники слідчо-оперативної групи відділення поліції № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області отримали повідомлення та прибули на місце події.

45-річна жінка визнала свою провину. Їй повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Відділ комунікації поліції Харківської області