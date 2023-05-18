Сварка з сусідом жителя Вараського району закінчилася ножовим пораненням

50-річний житель села Каноничі колишнього Володимирецького району перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 121 КК України, та обрання запобіжного заходу.

Про доставленого до лікарні із проникаючим ножовим пораненням черевної стінки 63-річного чоловіка до поліції повідомили медики вчора, 17 травня, о 21:45.

Слідчо-оперативна група відділення поліції №1 (смт Володимирець) Вараського РВП встановила, що напередодні між сусідами виник конфлікт, остаточну крапку в якому вирішив поставити 63-річний чоловік. Прийшов на подвір’я 50-річного односельчанина, який у відповідь на докори сусіда кухонним ножем наніс умисне тяжке тілесне ушкодження. Зрозумівши, що накоїв — викликав місцевого фельдшера і «швидку».

50-річного чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За результатами огляду він перебував у стані алкогольного сп’яніння — 1,2 проміле.

Тепер жителю села Каноничі може загрожувати позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Відділ комунікації поліції Рівненської області