Сварка закінчилась вбивством, в якому підозрюється неповнолітній

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 17-річному молодику за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 9 червня 2022 року у м. Харкові неповнолітній, перебуваючи у будинку в компанії своїх друзів, посварився з одним із своїх товаришів.

Підозрюваний схопив кухонний ніж та наніс 27-річному знайомому удар в ділянку серця, від чого потерпілий помер.

Ленінським районним судом м. Полтави неповнолітньому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводить СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура