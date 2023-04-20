Сварка закінчилась різаниною – до 5 років в’язниці засуджено жителя Хмельниччини
За публічного обвинувачення Кам’янець-Подільської окружної прокуратури суд визнав винним 45-річного чоловіка у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121 КК України). Його засуджено до 5 років позбавлення волі.
Подія сталась у січні минулого року в с. Фурманівка, що на Кам’янеччині.
На одному з приватних господарств два сусіда разом розпивали спиртне. Під час розмови у них виник конфлікт. Гість схопив ножа і вдарив свого опонента в живіт.
Зрозумівши, що накоїв, обвинувачений пішов додому, зізнався в усьому матері і попросив повідомити родичів потерпілого та викликати швидку.
Пораненого чоловіка госпіталізували до лікарні. Лікарям вдалось врятувати його життя.
Вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.
Пресслужба Хмельницької обласної прокуратуриTweet