Свердловина без води вартістю майже ₴400 тис. – на Житомирщині експосадовця підозрюють у розтраті бюджетних коштів

За процесуального керівництва Коростишівської окружної прокуратури, на підставі зібраних слідством доказів, колишньому посадовцю селищної ради повідомлено про підозру у розтраті майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненого у великих розмірах (ч. 4 ст. 191 КК України).

Слідством установлено, що під час будівництва понад 90-метрової резервної свердловини у квітні 2020 року у селищі Житомирського району підрядник не досягнув запроектованого дебіту води (наповнення певного об’єму води протягом встановленого часу). Фактично свердловина є непридатною для забезпечення жителів систематичним водопостачанням.

Однак підозрюваний, який на той час обіймав посаду селищного голови, не виставив підряднику – приватному підприємству – жодних претензій. Натомість підписав офіційні документи, на підставі яких підряднику перераховано майже 400 тис. грн з місцевого бюджету.

Наразі триває досудове розслідування, яке проводить Житомирське райуправління поліції. Також призначено низку будівельно-технічних експертиз, за результатами яких будуть зроблені висновки щодо притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури