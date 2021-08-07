Священник, продававший за $100 тысяч должность начальника райотдела полиции, отделался условным сроком

В Ровно суд назначил три года испытательного срока священнику, который вместе со знакомым полицейским «продавал» за 100 тысяч долларов США должность начальника отдела полиции.

Об этом свидетельствует приговор Ровенского городского суда.

В прошлом году обвиняемый вступил в сговор с дежурным сектора реагирования патрульной полиции отдела полиции. В октябре 2020 года священник встретился с мужчиной, которому пообещал за 100 тысяч долларов решить вопрос о его назначении начальником Сарненского отдела полиции.

Священник несколько раз звонил потерпевшему и торопил с дачей денег. Также один раз он с подельником встречался с мужчиной и сообщил, что сначала можно заплатить часть суммы – 25 тысяч долларов США.

В начале ноября 2020 года священник с подельником снова встретились с жертвой возле ТРЦ «Арена» в Ровно, где последний отдал 21,4 тысячи долларов. Мужчины взяли деньги и сказали, что полная сумма за должность остается прежней – 100 тысяч долларов. После этого мужчин задержали.

Обвиняемый подтвердил обстоятельства преступления и заключил с прокурором соглашение о признании виновности по части 3 статьи 15 части 4 статьи 190 Уголовного кодекса – неоконченное покушении на завладение мошенничество, совершенное в особо крупных размерах и по предварительному сговору группой лиц. Также стороны согласовали меру наказания – пять лет лишения свободы с одновременным освобождением от тюрьмы с испытательным сроком в три года.

Суд удовлетворил это соглашение с Тарасом Воланюком.

Отметим, что Тарас Воланюк был священником церкви УЦ КП в селе Богдашев Здолбуновского района Ровненской области.

Потерпевший Виктор Михальчук также является полицейским, он служит в патрульной полиции.

Относительно подельника Воланюка материалы выделены в другое уголовное производство. // Преступности.НЕТ