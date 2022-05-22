Святкування Дня народження у Харкові завершилось смертельною поножовщиною

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 46-річному чоловіку за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21 травня 2022 року у Шевченківському районі м. Харкова компанія з п’ятьох друзів святкувала День народження.

Після вживання спиртного між двома присутніми виник конфлікт, в результаті якого один з них схопив зі столу ніж та наніс своєму товаришу декілька ударів в область спини та шиї. Від отриманих поранень потерпілий помер на місці.

Зловмисника затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру.

Наразі вирішується питання про застосування до підозрюваноого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводить СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура