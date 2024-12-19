Святкування дня народження закінчилося вбивством: мукачівця засудили до 14 років ув’язнення

Прокурор Мукачівської окружної прокуратури довів вину 19-річного місцевого жителя у вчиненні умисного вбивства знайомого (ч. 1 ст. 115 КК України). Його засудили до 14 років позбавлення волі.

Йдеться про випадок, який трапився у с. Горонда на Мукачівщині в березні цього року. Компанія місцевих мешканців святкувала день народження одного з чоловіків. Після застілля обвинувачений під впливом алкоголю наніс потерпілому удари сокирою по голові, останній помер на місці події.

У судовому засіданні вдалося встановити, що неприязні відносини між чоловіками були вже давно. При цьому 19-річний закарпатець вину у скоєному не визнав та від будь-яких свідчень у суді відмовився.

Наразі він перебуває під вартою, де знаходитиметься до вступу вироку в законну силу.

Примітка: вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції (ст. 532 КПК України).

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури