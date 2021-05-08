Святошинський суд столиці призначив покарання двом чоловікам за розбійний напад на киянина

Погрожуючи ножем, зловмисники відібрали у місцевого мешканця куртку з мобільним телефоном у кишені. За скоєне один із чоловіків проведе за ґратами сім років, а інший – сім років та один місяць із конфіскацією майна.

В кінці січня цього року до поліції Києва звернувся місцевий мешканець та повідомив про те, що на вулиці Потапова двоє невідомих під погрозою ножа заволоділи його особистими речами. За вказаною адресою негайно прибула слідчо-оперативна група, яка належним чином задокументувала злочин.

Завдяки проведеним оперативно-пошуковим заходам, працівники кримінальної поліції через декілька годин затримали підозрюваних. Ними виявилися раніше не судимий 37-річний уродженець Рівненської області та 42-річний уродженець Дніпропетровської області, неодноразово судимий за наркозлочини. Під час поверхневої перевірки в одного з фігурантів поліцейські вилучили ніж.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що зловмисники їхали у трамваї, де помітили пасажира. Прослідкувавши за ним до під’їзду, один із нападників приставив до його шиї ніж, а інший зняв з чоловіка куртку та витягнув із кишені мобільний телефон.

Зібравши необхідну доказову базу, слідчі повідомили фігурантам про підозру, а суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі вироком Святошинського районного суду у місті Києві за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України, одному з чоловіків суд призначив покарання у вигляді семи років та одного місяця позбавлення волі, а іншому – сім років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва