Сєвєродонецькій громаді повернуто земельну ділянку, за користування якою орендар не платив упродовж 5 років 

Прокурори Сєвєродонецької окружної прокуратури забезпечили повернення до комунальної власності Сєвєродонецької міської територіальної громади

земельної ділянки вартістю понад 600 тис. гривень.

Встановлено, що у 2016 році вільну від забудови ділянку в центрі міста передано місцевому підприємству на підставі договору оренди для будівництва

багатоквартирного житлового будинку.

Під час реалізації заходів представницького характеру прокурори виявили систематичне порушення вимог законодавства України. Упродовж 2016-2020 років орендар не сплачував кошти за користування землею, не виконував умови договору оренди та не здійснював будівельну діяльність.

Господарський суд Луганської області врахував позицію окружної прокуратури та частково задовольнив позов – розірвав договір оренди земельної ділянки, стягнув наявну заборгованість та зобов’язав орендаря повернути її у розпорядження Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури