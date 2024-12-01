Сигнал про допомогу — це міжнародний жест, який допомагає непомітно попросити про допомогу в ситуації домашнього насильства

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Він виконується так:

1️⃣виставте долоню й сховайте великий палець
2️⃣стисніть інші пальці у кулак
❗️Якщо ви бачите цей сигнал, дійте обережно та залучайте відповідні служби.
❓Куди звертатися за допомогою?
☎️102 (або 112)
☎️Урядова “гаряча лінія” з протидії домашньому насильству: 15–47
☎️Національна “гаряча лінія” із попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації: 116–123 або 0–800–500–335
☎️Національна гаряча лінія для дітей та молоді (цілодобово): 116–111 або 0–800–500–225
☎️Єдиний контакт-центр системи безоплатної правової допомоги: 0–800–213–103
Домашнє насильство — це злочин. Якщо ви постраждали або стали очевидцем, не мовчіть! Ваш дзвінок може врятувати життя.

Патрульна поліція України

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