Сигнал про допомогу — це міжнародний жест, який допомагає непомітно попросити про допомогу в ситуації домашнього насильства

Він виконується так:

Якщо ви бачите цей сигнал, дійте обережно та залучайте відповідні служби.

Національна гаряча лінія для дітей та молоді (цілодобово): 116–111 або 0–800–500–225

Домашнє насильство — це злочин. Якщо ви постраждали або стали очевидцем, не мовчіть! Ваш дзвінок може врятувати життя.