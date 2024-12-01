Сигнал про допомогу — це міжнародний жест, який допомагає непомітно попросити про допомогу в ситуації домашнього насильства Published 1 Грудня 2024 Він виконується так: виставте долоню й сховайте великий палець стисніть інші пальці у кулак Якщо ви бачите цей сигнал, дійте обережно та залучайте відповідні служби. Куди звертатися за допомогою? t.me/police_helpbot 102 (або 112) Урядова “гаряча лінія” з протидії домашньому насильству: 15–47 Національна “гаряча лінія” із попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації: 116–123 або 0–800–500–335 Національна гаряча лінія для дітей та молоді (цілодобово): 116–111 або 0–800–500–225 Єдиний контакт-центр системи безоплатної правової допомоги: 0–800–213–103 Домашнє насильство — це злочин. Якщо ви постраждали або стали очевидцем, не мовчіть! Ваш дзвінок може врятувати життя. Патрульна поліція України Like Tweet