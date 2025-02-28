Силовики запобігли теракту, який мав відбутися 28 лютого у центрі Житомира

Служба безпеки та Національна поліція затримали ворожого агента, який на замовлення рф готував теракт в одному із найбільш людних місць Житомира – поблизу «Алеї Слави Героям».

За матеріалами справи, поплічником ворога виявився 16-річний школяр із Житомирської області, якого російська спецслужба втягнула у злочинну діяльність в обмін на гроші.

Як встановило розслідування, неповнолітній терорист мав залишити на Алеї саморобний вибуховий пристрій (СВП), замаскований у рюкзак.

У цей момент окупанти планували дистанційно підірвати вибухівку разом зі своїм агентом. Таким чином російська спецслужба сподівалася досягнути дві цілі: вчинити кривавий теракт із великою кількістю жертв, а також ліквідувати свого агента, як «зайвого свідка».

Контррозвідка СБУ завчасно викрила ворожий задум і затримала виконавця «на гарячому», коли юнак підходив до місця спланованого теракту.

За даними слідства, школяр сам виготовив СВП за інструкцією від російського куратора. Для маскування вибухівки він поклав її у каструлю, а для підсилення уражаючої дії – додатково начинив вибухівку залізними шурупами.

Потім юнак замість школи виїхав на таксі до Житомира для підготовки теракту.

Протягом всієї дороги до центральної алеї агент перебував на постійному зв’язку з російським спецслужбістом.

Після отримання «звіту» про прибуття до пункту призначення окупанти мали активувати СВП за допомогою виклику на мобільний телефон, який був під’єднаний до вибухівки.

Утім, завдяки діям правоохоронців на випередження, трагедії вдалося запобігти.

Наразі слідчі Служби безпеки планують повідомити затриманому про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до вчинення терористичного акту).

Зловмиснику загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Житомирській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури.

Служба безпеки України