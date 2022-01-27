Сын николаевской судьи, пойманный на поиске «закладки», не получил подозрение и продолжает работать в полиции

Следователю Николаевского районного управления полиции №3, лейтенанту Владиславу Боброву, которого задержали во время поиска «закладки», о подозрении не сообщали.

Об этом свидетельствует ответ Николаевской областной прокуратуры на информационный запрос «Преступности.НЕТ».

Как известно, 6 декабря через чат-бот DrugHunters в Telegram граждане сообщили, что двое мужчин ищут «закладку» с наркотиками на проспекте Героев Украины. На место первыми прибыли сотрудники спецроты полиции – молодые люди, увидев полицейских, выбросили сверток. Сотрудники полиции его изъяли. В нем было до двух граммов амфетамина. Оба мужчины были в алкогольном опьянении. Один из них начал рассказывать полицейским о своих связях и грозил дальнейшими проблемами – им оказался 23-летний лейтенант полиции Владислав Бобров. Его мать, Ирина Боброва, является судьей Заводского районного суда Николаева. В телефонах фигурантов также нашли фото с геолокацией, которое указывало место, где надо было искать «закладку».

В прокуратуре сообщили, что подозрение ни Боброву, ни его товарищу, не было вручено. Также в ответе говорится, что 10 декабря материалы уголовного производства были направлены из полиции в территориальное управление Госбюро расследований, расположенное в Николаеве.

На вопрос о том, направлялись ли изъятые вещества на экспертизу, в прокуратуре не ответили, ссылаясь на тайну следствия.

В Главном управлении Нацполиции в Николаевской области на запрос «Преступности.НЕТ» сообщили, что 7 декабря по факту «возможных нарушений дисциплины со стороны лейтенанта Боброва» было назначено служебное расследование и создана дисциплинарная комиссия. О результатах расследования в полиции не сообщили, сославшись на то, что оно еще продолжается.

Следователя Боброва, помимо прочего, не отстраняли от исполнения служебных обязанностей/ должности, и не увольняли со службы.

Напомним, что после этого инцидент глава Заводского райсуда принялся выгораживать сына судьи Бобровой, и обвинил полицию в давлении. В заявлении Щербины говорилось, что полицейские якобы превысили свои полномочия, и даже нанесли сыну судьи телесные повреждения. В суде настаивали, что наркотические средства сыну судьи якобы подбросили сами сотрудники полиции.

Следует напомним, что материалы дела, где фигурирует Бобров, направлены в николаевское ГБР, которое, в свою очередь подсудно Заводскому районному суду Николаева.