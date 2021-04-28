Сыну экс-депутата отменили испытательный срок за попытку взорвать свою семью и дали три года тюрьмы

Херсонский апелляционный суд постановил новый приговор для сына экс-депутата Николаевского горсовета Дмитрия Жвавого за покушение на убийство своей семьи особо опасным способом – ему дали три года лишения свободы.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из соответствующего приговора Херсонского апелляционного суда.

Напомним, что 30 августа 2017 года произошла попытка подрыва автомобиля Toyota Land Cruiser депутата Николаевского горсовета от «Оппозиционного блока» Дмитрия Жвавого. Отметим, что в тот день он вместе с женой отвез в детсад младшего ребенка. Хлопок в бензобаке произошел, когда он возвращался к машине. Тогда в николаевской ячейке партии «Оппоблока» связали попытку покушения на Жвавого с политикой и назвали это давлением на оппозицию.

Однако спустя время Жвавый сам заявил, что это не было связано с политикой или с «давлением на оппозицию». Полиция заподозрила в попытке покушения на Жвавого его сына, которому на тот момент было 16 лет. В суде подросток отрицал, что хотел кого-то убивать, а телефон со взрывателем засунул в топливный бак и привел в действие, чтобы привлечь внимание отца.

В декабре 2020 года коллегия судей Заводского райсуда Николаева признала парня виновным в покушении на убийство многих людей особо опасным способом, которое не произошло в результате событий, которые не зависели от обвиняемого. Сына депутата приговорили к пяти годам лишения свободы, но одновременно суд решил оставить его на воле с испытательным сроком на два года.

Прокуратура подала на этот приговор апелляцию, поскольку посчитала наказание несоответствующим тяжести совершенного преступления. Гособвинение считает, что суд не обосновал свои выводы относительно освобождения ответственности, а также применял для этого те же обстоятельства, которыми смягчил ему срок меньше санкции части 2 статьи 115 Уголовного кодекса («Умышленное убийство»).

Коллегия судей апелляционной инстанции согласилась с приведенными доводами и назначила запрашиваемое смягченное наказание в виде трех лет лишения свободы.

Приговор вступил в силу с момента его провозглашения. В течение трех месяцев его можно оспорить в кассационном суде.