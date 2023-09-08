Систематично ґвалтував доньку та змушував робити інтимні фото – до 12 років ув’язнення засуджено жителя Київщини

За підтримання публічного обвинувачення ювенальними прокурорами Обухівської окружної прокуратури мешканця Київщини визнано винним у розбещенні неповнолітніх, статевих зносинах з особою що не досягла 16-річного віку, зберіганні та розповсюдженні зображень порнографічного характеру (ч. 2 ст. 155, ч. 2 ст. 156, ч. 4, 5 ст. 301 КК України в редакції Законів 2008, 2015 років).

Засудженому призначено покарання – 12 років позбавлення волі.

Також вироком суду йому заборонено обіймати посади, пов’язані з IT-технологіями, або займатися діяльністю, яка пов’язана з поширенням інформації будь-якого характеру на вебресурсах строком на 3 роки.

Прокурори у суді довели, що чоловік упродовж декількох років розбещував свою доньку. Оскільки вони проживали окремо, він запрошував її до місця свого проживання. Там він неодноразово ґвалтував 13-річну дівчинку.

Також він примушував її робити фото і відео порнографічного характеру та надсилати їх йому на телефон. Надалі вказані файли він продавав користувачам в мережі інтернет.

Під час судового розгляду чоловік заперечував свою вину. Однак, на підставі зібраних під час досудового розслідування доказів, прокурорами її повністю доведено.

Відомості про нього внесені до Реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Засуджений перебуває під вартою.

Київська обласна прокуратура