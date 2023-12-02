Систематично кривдив хвору матір-пенсіонерку: житомирянину повідомили про підозру в учиненні домашнього насильства

Правоохоронці неодноразово складали адміністративні матеріали відносно чоловіка за вчинення ним тиранії, однак після нетривалого періоду спокою він знову брався за старе. Нині за вчинене йому загрожує кримінальна відповідальність.

За словами начальниці сектору протидії домашньому насильству Житомирського райуправління поліції Марії Зуб, 34-річний містянин не працює та всі свої життєві проблеми вирішує алкоголем. У нетверезому стані він систематично ображає та принижує власну 70-річну матір, яка через хворобу не має змоги без сторонньої допомоги пересуватися по квартирі.

Пенсіонерка тривалий час замовчувала проблему, однак, зрозумівши, що не зможе подолати кризову ситуацію самотужки, звернулася за допомогою до поліцейських.

Правоохоронці сектору протидії домашньому насильству тривалий час працювали у родині. Однак ні встановлені рішенням суду штрафні санкції, ні термінові заборонні приписи не мали належного впливу і домашній терор поновлювався.

Відтак слідчі Житомирського райуправління поліції відкрили за зверненням пенсіонерки кримінальне провадження за ст. 126-1 (Домашнє насильство) КК України. Днями фігуранту повідомили про підозру в учиненні протиправного діяння.

Згідно з чинним законодавством вчинення такого правопорушення карається громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 5 років, або позбавленням волі на строк до 2 років.

Правоохоронці звертаються до громадян: якщо ви або ваші знайомі стали потерпілими чи свідками домашнього насильства – не зволікайте, негайно звертайтесь до поліції, адже ігнорування цієї проблеми може призвести до трагічних наслідків!

Житомирське районне управління поліції