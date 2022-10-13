Так звана начальниця «управління праці та соцзахисту населення адміністрації м. Красний Лиман ДНР» сяде за колабораціонізм

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури мешканці м. Лимана повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, у серпні 2022 року під час тимчасової окупації міста збройними силами РФ колишня бухгалтерка Управління соціального захисту населення Лиманської міськради добровільно перейшла на бік ворога і обійняла псевдопосаду начальниці «управління праці та соціального захисту населення адміністрації м. Красний Лиман ДНР».

Перебуваючи на фейковій посаді, підозрювана зареєструвала управління у «федеральній податковій службі», «республіканському банку», «республіканському казначействі» і «фонді соціального страхування» самопроголошеної «ДНР» та надалі активно співпрацювала з окупаційною владою захопленого міста.

Псевдопосадовиця здійснювала прийом місцевих мешканців для оформлення їм так званої соціальної допомоги від РФ та «ДНР», обирала працівників на вакантні «посади» та брала участь у нарадах так званого «голови адміністрації міста».

Жінку затримали та за клопотанням прокуратури суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Досудове розслідування здійснюється СВ 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполі) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора