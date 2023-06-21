Так званому голові «верховного суду днр» повідомлено про підозру у колабораційній діяльності

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру колишньому начальнику одного з управлінь ГУ МВС України в Донецькій області за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, у квітні поточного року, підтримуючи агресію рф, підозрюваний добровільно погодився на пропозицію окупантів та обійняв посаду голови «верховного суду днр».

До цього чоловік був «міністром юстиції» псевдореспубліки. Він брав участь в публічних виступах в окупованих Маріуполі та Волновасі, де запевняв присутніх у легітимності окупаційної влади. Згодом, за належне виконання обов’язків, представники держави-агресора підвищили його до так званого голови «верховного суду днр».

Київська обласна прокуратура