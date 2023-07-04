Так званому «офіційному представнику народної міліції лнр» повідомлено про підозру у колабораціонізмі

За процесуального керівництва Сєвєродонецької окружної прокуратури Луганської області повідомлено про підозру так званому «офіційному представнику народної міліції лнр» у здійсненні інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією. Йому інкриміновано колабораційну діяльність (ч. 6 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, від початку повномасштабного російського вторгнення мешканець Луганська активно поширює матеріали пропагандистського характеру.

Окупанти уповноважили його представляти інтереси незаконного військового формування псевдореспубліки.

У сюжетах підозрюваний розповідає про «подвиги» НЗФ рф з нібито визволення Рубіжного, Кремінної, смт Тошківки та Сватового на Луганщині від військовослужбовців ЗСУ.

Ворожа пропаганда транслюється на YouTube-каналах і на сторінках у соціальних мережах.

За протиправні дії йому загрожує позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п’ятнадцяти років та з можливою конфіскацією майна.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Сєвєродонецької окружної прокуратури)