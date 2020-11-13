Таксиста, убившего людей на остановке, задержали. Опубликовано видео его лихачества

В Киеве задержали таксиста, который, въехав на автомобиле в остановку общественного транспорта, смертельно травмировал двух женщин, еще двух человек с телесными повреждениями госпитализировали.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева, передает УНН.

«Прибор «драгер» показал, что водитель, 1997 года рождения, не был в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины», — сообщили правоохранители.

Полицейские отметили, что водитель автомобиля Hyundai Sonata столкнулся с припаркованным автомобилем Hyundai Elantra, выехал на автобусную остановку и врезался в киоск. В результате дорожно-транспортного происшествия 41-летняя женщина погибла на месте происшествия, а 60-летняя местная жительница скончалась в карете «скорой». Еще два человека госпитализированы.

По данному факту начато уголовное производство по части 3 статьи 286 («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, лицами управляющими транспортными средствами») Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Правоохранители проводят все необходимые следственные действия, чтобы установить обстоятельства и причины этого трагического события.