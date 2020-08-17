Таможенник лишился должности из-за денег на счетах в иностранном банке

Луцкий горрайонный суд Волынской области признал виновным бывшего главного инспектора Волынской таможни в недостоверным декларированием.

Об этом редакция 368.media узнала из приговора по ст. 366-1 УК.

Таможенник открыл на свое имя счета в польском банке Alior Bank SA. В 2016 году на счетах было 229 тыс. долларов, а в 2017 — 109 тыс. долларов. В декларациях о доходах эти средства сотрудник таможни не указал.

Отмечается, что первую часть средств в размере 180 тыс. долларов инспектор внес в январе 2016 года. В ноябре 2017 года он перечислил 100 тыс. долларов на другой счет.

Обвиняемый вину не признал и убеждал, что деньги ему на хранение дал товарищ — поляк, государственный служащий, который был госслужащим и самостоятельно этого сделать не мог. В дальнейшем он перечислил часть денег на фирму, которую ему назвал знакомый. Впрочем, анкетные данные этого человека, который якобы является владельцем денег, обвиняемый назвать не захотел. В Украине декларации о доходах за инспектора таможни заполняла эксперт в сфере декларирования, не считала нужным указывать эти средства. Кто был этим экспертом человек также не сообщил.

Суд признал мужчину виновным и оштрафовал на 51 тыс. гривен с лишением права занимать должности в таможенных органах сроком на 3 года.