Тариф – до $5000»: одеські поліцейські затримали чергових організаторів незаконного «трансферу» чоловіків за кордон

Зловмисники через лиман переправлення ухилянтів до невизнаної Придністровської Молдавської Республіки, а потім до країн ЄС. Також вони надавали чоловікам документи про перетин ними кордон ще до початку бойових дій.

Під час документування діяльності угруповання оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області та слідчі обласної поліції встановили організатора та усіх учасників угруповання, місце тимчасового переховування клієнтів та незаконного перетину кордону.

Організував незаконний «трансфер» чоловіків, які намагалися уникнути мобілізації на військову службу, підсудний за аналогічний злочин місцевий мешканець. Серед його спільників — четверо осіб. Між усіма були чітко розподілені ролі. Один зустрічав «клієнтів» в Одесі та віз їх до визначеного пункту, другий — до місця тимчасового переховування – закинутий будинок у прикордонній зоні в Біляївському районі, третій — на човні переправляв через лиман, ще один — зустрічав «туристів» на території невизнаної Придністровської Молдавської Республіки та вже безпосередньо доставляв до країн ЄС.

Як правило, «сплав» проходив вночі групами по четверо осіб. За місце в човні члени злочинної групи одержували від кожної особи від 3500 до 5000 доларів США.

Крім того, учасники угруповання виготовляли та надавали зазначеним громадянам фіктивні довідки про те, що вони нібито перетнули кордон ще до початку бойових дій.

26 травня для припинення діяльності угруповання поліцейські провели спецоперацію та затримали трьох учасників безпосередньо під час спроби переправити чергову партію «туристів» через лиман. Крім того, згодом було затримано ще двох учасників.

Вирішується питання про повідомлення усім про підозру за ст. 332 Кримінального кодексу України.

Співробітники Одеської обласної прокуратури готують клопотання в суд для обрання затриманим запобіжних заходів.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України