«Тарифи» зростають: 20 000 доларів за непридатність до служби – ще одну корупційну схему знешкодили поліцейські Одещини

Громадянин за певну винагороду обіцяв вирішити питання непризову зі службовими особами медичного закладу та районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Одеси. Його затримали поліцейські.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області спільно зі слідчими відділу поліції №2 Одеського райуправління поліції №1 викрили ще одну «схему» ухилення від призову. За певну винагороду одесит гарантував позитивно вирішити дане питання з представниками медичного центру та ТЦК. Вартість двох тимчасових посвідчень військовозобов’язаних про непридатність до військової служби за станом здоров’я становила 20 000 доларів США.

29 серпня правоохоронці затримали фігуранта у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання хабаря. Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

Після проведення усіх процесуальних дій пройматиметься рішення про повідомлення підозри службовим особам з числа працівників районного ТЦК та військово-медичного клінічного центру, причетних до корупційної схеми.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Суворовська окружна прокуратура.

Нагадаємо: на Дніпропетровщині викрили групу осіб, які за 13 000 доларів США допомагали з ухиленням від військової служби.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України