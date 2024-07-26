Телеексперт з квартирних афер «успадкував» квартиру 71-річної жінки на підставі підробленого заповіту та свідоцтва про її смерть

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури 48-річному чоловіку повідомлено про підозру у шахрайстві з квартирою, шляхом підроблення документів (ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що зловмисники підробили заповіт самотньої 71-річної жінки на її квартиру на Печерську. Після цього вони підробили лікарська свідоцтво про її смерть, яке в подальшому надали до Київського відділу державної реєстрації смерті Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (в м. Києві) та отримали свідоцтво про смерть, яке дозволило вступити у спадщину.

Попри те, що жінку незаконно позбавили житла і визнали померлою ще 2018 року, із заявою до правоохоронних органів вона звернулась лише наприкінці 2023 року. Весь цей час пенсіонерка не мала доступу до квартири і фактично була безхатьком.

В рамках досудового розслідування їй призначено безоплатного захисника та вживаються заходи із відновлення документів та вселення жінки до її квартири.

Усі ці роки чоловік, який на підставі підроблених документів став «спадкоємцем» пенсіонерки, здавав її житло в оренду.

Зазначимо, що підозрюваний часто виступав в телевізійних ефірах в ролі громадського активіста та експерта, що спеціалізується на темі квартирних афер, розповідаючи які схеми заволодіння житлом є найпоширенішими і як діють шахраї.

Київська міська прокуратура